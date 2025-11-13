Puslu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.11.2025 09:36

DHMİ, 48 havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 48 Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) memuru istihdam edecek.

DHMİ, 48 havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru alacak

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınava başvuracak adayların 1 Eylül 2024'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), KPSS P93 puan türünden en az 70 alması gerekiyor.

Genel Müdürlükçe duyurulan pozisyonların sayısının 5 katı kadar aday, en yüksek puandan başlamak üzere yazılı sınava çağrılacak.

Başvurular 14-21 Kasım döneminde e-Devlet'te "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ve "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" üzerinden gerçekleştirilecek.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak, sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin internet sitesinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecek.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 alanlar, puanı en yüksek adaydan başlanarak uygulamalı sınava çağrılacak.

Adaylar KPSS, yazılı ve uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan başarı puanına göre sıralanacak.

İşe alınacak personel 21 havalimanında görevlendirilecek.

ETİKETLER
İstihdam Havacılık
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Gaziantep'te ilk insanın izleri araştırılacak
10:03
ABD Temsilciler Meclisi, Epstein dosyalarının açıklanmasına ilişkin oylamayı hızlandırıyor
09:56
Brent petrolün varili 62,51 dolardan işlem görüyor
09:57
Düşen uçağımızın karakutusu Türkiye'ye getirildi
09:44
Altın güne yükselişle başladı
09:40
Ehliyetsiz sürücünün aracını almaya gelen arkadaşı da ehliyetsiz çıktı
Antalya'nın içme suyu kaynağında incelendi
Antalya'nın içme suyu kaynağında incelendi
FOTO FOKUS
Türk savunma sanayii Afrika’da yeni bir sayfa açtı
Türk savunma sanayii Afrika’da yeni bir sayfa açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ