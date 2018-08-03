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Ticaret Bakanı Pekcan: ABD ile ekonomik ilişkiler sağlam zeminde devam edecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD ile Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin sağlam zeminde devam edeceğini söyledi.

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Ticaret Bakanı Pekcan: ABD ile ekonomik ilişkiler sağlam zeminde devam edecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türkiye-ABD İktisadi İlişkileri İstişare Toplantısı'na katıldı.

TOBB ve ABD Ticaret Odası ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen toplantı, Apple, Boeing, IBM, Microsoft gibi firmaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ABD şirketinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Bakan Pekcan burada yaptığı açıklamada, ABD ile Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin sağlam zeminde devam edeceğini söyledi.

Pekcan, "Türkiye ile ABD arasında ekonomik sorun var gibi göstermek her iki ülkenin üreticisine, tüketicisine ve ekonomisine zarar verecektir." dedi. 

Kaynak: TRT Haber

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