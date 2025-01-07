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Ekonomi
AA 07.01.2025 10:35

Ticaret Bakanı Bolat, iş dünyası temsilcileriyle Bangladeş'e gidecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Bangladeş arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla, Türk iş dünyasından önemli temsilcilerin bulunduğu kalabalık bir heyetle, bu ülkeyi ziyaret edecek.

Ticaret Bakanı Bolat, iş dünyası temsilcileriyle Bangladeş'e gidecek

Ticaret Bakanı Bolat, 9 Ocak'ta, Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleşecek ziyarette Bangladeş Geçici Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ve Ticaret ile Tekstil ve Jüt bakanlıklarının danışmanlığı görevini yürüten Şeyh Beşir Uddin ile ikili görüşmeler yapacak.

Heyette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) yetkililer de yer alacak.

Ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha ileriye taşınması hedefleniyor

Ziyarette, iki ülkenin ticaret ve yatırım ilişkilerini ileri seviyelere taşımak amacıyla Türk ve Bangladeş iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin bulunacağı "Yuvarlak Masa Toplantısı" da yapılacak.

Bolat, bu ülkedeki Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek mevcut sorunlar ve potansiyel işbirliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde de bulunacak.

Bakan Bolat'ın Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan Bangladeşliler ile görüşmesi de planlanıyor.

Yeni alanlardaki işbirliği fırsatları değerlendirilecek

Ziyaret, iki ülke arasındaki tarihi bağların yanı sıra ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticaret hacmi 2024 itibarıyla 1,3 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Ziyarette, ikili ticaretin daha dengeli ve çeşitlendirilmiş bir yapıya kavuşması amacıyla, altyapı projeleri, enerji, sağlık turizmi başta olmak üzere turizm, madencilik, lojistik, e-ticaret, savunma sanayi ve temiz enerji gibi yeni işbirliği alanları ele alınacak.

Ziyaret, iki ülke arasında daha fazla işbirliği ve ortaklık geliştirme kararlılığını ortaya koyma amacını da taşıyor.

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Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat İş Dünyası Bangladeş
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