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Ekonomi
AA 05.05.2023 11:24

THY'nin Palermo'ya direkt uçuşu başladı

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'nın tarihi turizm şehirlerinden Palermo'ya İstanbul'dan direkt uçuş başlattı.

THY'nin Palermo'ya direkt uçuşu başladı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

İstanbul'dan sabah 06.45'te havalanan TK 1373 sefer sayılı ilk uçak Palermo Havalimanı'na yerel saatle 8.30'da iniş yaptı.

Burada düzenlenen törende Palermo Havalimanı Genel Müdürü Natalie Chieppa ve Havalimanı Başkanı Salvatore Burrafato, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile gelen heyeti çiçeklerle karşıladı.

İlk uçağın karşılanması ve hatıra fotoğrafı çekimi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bilal Ekşi, "Dünyada 344'üncü, İtalya'da ise 9'uncu uçuş noktamız olan Palermo'yu uçuş ağımıza katmaktan memnuniyet duyuyoruz. İtalya ile olan bağımızı güçlendirerek misafirlerimize Türk Hava Yolları ile uçmanın ayrıcalıklarını sunmayı ve onları İstanbul'dan Palermo'ya uzanan güzelliklere ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin COVID-19 pandemisi döneminde İtalya'ya yaptığı yardımlara değinen Ekşi, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde, THY olarak dost ülkemiz İtalya'nın yanında olmak için elimizden geleni yaptık. Bu gayretlerimiz neticesinde de şirketimiz ve çalışanlarımız adına şahsıma İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi layık görüldü. Bu nişanı almaktan ve taşımaktan, iki ülke arasındaki dostluğun bir göstergesi olarak gurur duyuyorum.Yaşasın İtalya ve Türkiye dostluğu."

Palermo Havalimanı Genel Müdürü Natalie Chieppa ise "4 yıldır bu uçuşlar için görüşüyorduk ancak pandemiden sonra kısmet oldu. THY'nin Palermo'ya uçuşu bu havalimanının kalitesini artıracaktır. THY dünyanın en büyük havayollarından bir tanesidir. Diyebiliriz ki en büyüğüdür. THY ile Uzak Doğu ve Arap Yarımadası için de çalışmak bizi çok mutlu edecektir" diye konuştu.

Palermo'ya planlanan uçuşlar, İstanbul Havalimanı'ndan Punta Raisi Havalimanı'na Boeing 737-800 tipi uçaklar ile gerçekleştirilecek. İstanbul-Palermo seferleri pazartesi, cuma, çarşamba ve pazar olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı olarak icra edilecek. Vatandaşlar açılışa özel gidiş-dönüş tüm vergiler dahil 259 dolarından başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

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