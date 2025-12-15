Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 15.12.2025 10:39

THY'den TROY kart kullanıcılarına uçuşlarda indirim ayrıcalığı

THY, TROY logolu kartlılara yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde 500 liraya varan indirim kampanyasını başlattı.

THY'den TROY kart kullanıcılarına uçuşlarda indirim ayrıcalığı

Kampanya kapsamında 31 Ocak 2026'a kadar satın alınacak, seyahat tarihi 18 Mart'a kadar olan biletlerde, TROY kart kullanıcılarına her bir bilet için 500 liraya varan indirim uygulanacak.

Kampanya, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli yurt içi ve Türkiye çıkışlı yurt dışı biletlerinde geçerli olacak.

Yolcuların, bilet için ödeme aşamasında yurt içi uçuşlarda "TROY500" ve yurt dışında ise "TROY500YD" promosyon kodlarının kullanılması gerekiyor.

Sınırlı sayıda koltuk için düzenlenen indirim kampanyası sadece THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletlerde geçerli olacak.

Havacılık THY TROY
