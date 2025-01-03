Duman 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.01.2025 11:08

THY'den ikinci pilot alım ilanı

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtı.

THY'den ikinci pilot alım ilanı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ikinci pilot aday adayları için açılan "Take-Off Cadet" ilanına 01 Ocak 1995-31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğan lisans mezunları başvurabilecek.

İstihdam sürecinde başarılı olanlar, 2 yıl boyunca eğitim alacak. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından da faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, geleceğe dönük hedefleri doğrultusunda filolarını ve çalışan sayılarını artırmaya devam ettiklerini belirtti.

THY olarak havacılık sektöründe sürdürülebilir başarı için yalnızca fiziksel kapasitelerini değil aynı zamanda insan kaynağını da sürekli güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Çay, "Yeni işe alımlarımızla hizmet kalitemizi artırmayı ve sektörümüzdeki lider konumumuzu pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İkinci pilot aday adaylığı başvuruları "kariyer.thy.com" adresi üzerinden yapılabiliyor.

ETİKETLER
THY İstihdam
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:29
Anıtkabir’e rekor ziyaret
12:16
Katil İsrail'in Gazze'de evlere düzenlediği hava saldırılarında en az 11 kişi hayatını kaybetti
12:09
ASELSAN'dan 210,1 milyon euroluk sözleşme
12:24
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı: 2 kardeş aranıyor
12:46
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
12:02
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecini güçlendireceğiz
Kuzey Makedonya'da hava kirliliği ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Kuzey Makedonya'da hava kirliliği ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
FOTO FOKUS
Yola dökülen yağ sürücülere zor anlar yaşattı
Yola dökülen yağ sürücülere zor anlar yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ