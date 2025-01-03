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Ekonomi
TRT Haber 03.01.2025 10:34

Bakan Şimşek: Dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından 2024 yılı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Geçim sıkıntısını çözmenin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduklarını ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yüzde 1,03 olarak açıkladığı aralık ayı enflasyonunun son 19 ayın en düşük enflasyon oranı olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti;

Yıllık enflasyon yüzde 44,4’e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü. Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Enflasyon
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