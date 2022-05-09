Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biz uçuyoruz. Yeni hatlarımız Seattle-ABD: 27 Mayis, Juba-Güney Sudan: 1 Haziran, Buhara: 7 Haziran, Tivat-Karadağ:11 Haziran, Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu.