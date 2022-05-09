Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 16:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
THY'den dış uçuşlara 4 yeni hat
Pandemi sonrası uçuş ve yolcu sayısını arttırmaya başlayan Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat eklerken, ABD'de Seattle yapılacak ilk uçuşun 27 Mayıs'ta olacağı açıklandı.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biz uçuyoruz. Yeni hatlarımız Seattle-ABD: 27 Mayis, Juba-Güney Sudan: 1 Haziran, Buhara: 7 Haziran, Tivat-Karadağ:11 Haziran, Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu.
Etiketler: THY Hava Yolu ABD Güney Sudan Karadağ
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