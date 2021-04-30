Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 03:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den biniş kartlarının teminine ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı süreçte yolcuların biniş kartlarını havaalanlarından almaları gerektiğini duyurdu.
THY, tam kapanma sürecinde biniş kartlarının alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, 29 Nisan Perşembe saat 19.00 ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00 arasında gerçekleşecek olan tüm yurt içi uçuşlar ve Türkiye çıkışlı tüm yurt dışı uçuşlar için biniş kartlarının havaalanlarından temin edilmesi gerektiği belirtildi.
Koltuk seçimleri, THY'nin web sitesi ve mobil uygulamalarından yapılmaya devam edecek.
Etiketler: THY
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