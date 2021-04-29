Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar için hazırlanan destek paketine ilişkin paylaşım yaptı. Mehmet Muş, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik aylık 1000 lira gelir desteğiyle, büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteği süresi 1 ay daha uzatılmıştır. Söz konusu destekler için yapılacak başvurular 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecektir.

TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan Halkbank aracılığıyla esnaf ve sanatkara kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelenmiştir."