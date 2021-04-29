Sakarya'ya özgü lezzetlerin "Adapazarı Kabak Tatlısı" ve "Sakarya Abhaz Peyniri" olarak tescillenmesi, sevinçle karşılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, iklim zenginliği ve verimli toprak yapısı sayesinde kentte yetişen ürünlerin ülkedeki ve dünyadaki muadillerine göre daha lezzetli olduğunu söyledi.

Sakarya'nın kabağının meşhur olduğuna dikkati çeken Yüce, "Türkiye'de kabak denince akla Sakarya gelir. Beyaz kestane kabağı gelir. Yapısı itibarıyla büyük ve doyurucu bir kabaktır. Bu kabaktan yapılan ürünler de çok leziz olur. Sakarya kabak tatlısının üzerine kabak tatlısı yoktur." diye konuştu.

"Artık tescilli bir kabağımız ve peynirimiz var"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da 2009 yılında kabak tatlısına coğrafi işaret tescili almak için başvurduklarını fakat kabağın bir tescili olmadığı için reddedildiğini söyledi.

Sakarya Ticaret Borsasının geçen yıl kabakla ilgili tescili almasının ardından SATSO olarak temmuz ayında tekrar başvuruda bulunduklarını aktaran Altuğ, "Bugün de başvurumuz onaylandı ve coğrafi işaret tescillerini almış bulunuyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Altuğ, kabak tatlısı ve Abhaz peynirinin yanı sıra başvuruları yapılan ve sonucu beklenen başka ürünlerin de olduğunu dile getirerek, "Pamukova ceviz helvası, Pamukova kavunu, Taraklı kozalak reçeli, Taraklı şimşir kaşığı ve tarağı gibi bazı ürünlerimiz de var. Onların da yakın zamanda coğrafi işaret tescillerinin geleceğine inanıyorum." diye konuştu.