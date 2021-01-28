Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 14:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THY'den Almanya'ya gidecek yolculara 'tıbbi maske' uyarısı
THY, 1 Şubat itibarıyla Almanya’ya seyahat edecek yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanmaları gerektiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından Almanya'ya seyahat edecekler için bir uyarı paylaşıldı.
Paylaşımda, "Yetkili makamların aldığı karar uyarınca, 1 Şubat itibarıyla Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların FFP2, KN95, N95 ya da tek kullanımlık tıbbi maske kullanmaları gerekmektedir." denildi.
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