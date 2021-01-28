Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından Almanya'ya seyahat edecekler için bir uyarı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Yetkili makamların aldığı karar uyarınca, 1 Şubat itibarıyla Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların FFP2, KN95, N95 ya da tek kullanımlık tıbbi maske kullanmaları gerekmektedir." denildi.