Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den ailelere yüzde 20 indirim kampanyası
Türk Hava Yolları (THY) iç hat uçuşlarında, birlikte seyahat edecek 3 kişi ve üzeri ailelere ekonomi sınıfında geçerli olmak üzere yüzde 20 indirim sunuyor.
Yurt içi uçuşları kullanacak ailelere yönelik başlatılan kampanyada, Miles&Smiles üyesi yolcular 11 Nisan 2023'e kadar biletlerini alarak, 1 Kasım 2022-13 Nisan 2023 tarihleri arasında indirimli seyahat edebilecek.
Kampanya sadece THY'nin tarifeli seferlerinde geçerli olacak, Anadolujet seferleri ve Kıbrıs uçuşları kapsam dışında kalacak.
Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com/tr-tr/kampanyalar/aile-indirimi internet adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.
Etiketler: THY
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