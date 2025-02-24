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Ekonomi
TRT Haber 24.02.2025 10:05

THY'den ailelere indirimli bilet kampanyası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yolları'nın (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sağlayacağını bildirdi.

THY'den ailelere indirimli bilet kampanyası
[Fotograf: AA]

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, "Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu kaydetti.

Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Bakan Göktaş, Aile Yılı’nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla iş birliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca takip edileceğini belirtti.

"Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, “2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak.” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Türk Hava Yollarının internet sitesinde "Aile İndirimi" olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirimin uygulanmasının sağlandığını bildirdi.
 

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı THY
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