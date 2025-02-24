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Ekonomi
AA 24.02.2025 10:00

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,96 yükselişle 9.694,37 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,21 puan ve yüzde 0,96 artışla 9.694,37 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,11 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da bugün açığa satış işlemlerinde "yukarı adım" uygulanacak
Borsa İstanbul'da bugün açığa satış işlemlerinde "yukarı adım" uygulanacak

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yeni haftaya negatif bir seyirle başladı.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.850 puanın direnç, 9.650 ve 9.550 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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