Koronavirüs önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Rusya'da uygulanan COVID-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, ''Rusya'da uygulanan COVID-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler'' denildi.