Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Rusya'ya aşı ve test zorunluluğunu kaldırdı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
THY, Rusya uçuşlarında COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
Koronavirüs önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Rusya'da uygulanan COVID-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi.
THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, ''Rusya'da uygulanan COVID-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler'' denildi.
Etiketler: Koronavirüs Rusya THY PCR Testi
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