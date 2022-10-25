Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 17:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
452 milyon liralık pancar söküm avansı çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor
Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansı bugün pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 452 milyon liralık pancar söküm avansının bugün pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Bakan Kirişci, Twitter hesabından, söz konusu ödemeye ilişkin bilgi verdi.
Kirişci şu ifadeleri kullandı:
"Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Etiketler: Vahit Kirişci
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