Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 452 milyon liralık pancar söküm avansının bugün pancar üreticisi çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından, söz konusu ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Kirişci şu ifadeleri kullandı:

"Türkşeker aracılığıyla 452 milyon liralık pancar söküm avansını bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."