  • 03 AĞUSTOS 2018, CUMA

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Tesla'dan 710 milyon dolarlık tarihi zarar

Elektrikli araba üreticisi Tesla, 430 milyon dolarlık kayıpla tarihindeki en büyük üç aylık zararını ettiğini duyurdu. Yılın ilk çeyreğindeki zarar 710 milyon dolar oldu.

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Tesladan 710 milyon dolarlık tarihi zarar

Model 3 aracının üretimine ara veren ve hisseleri son dönemde hızla düşen Tesla'nın zararı, beklentilerin ötesine geçti. Açıklama sonrasında Tesla hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Bu, şirketin tarihinde çeyrek dönemde yaşadığı en büyük zarar oldu.

Öte yandan şirketin aynı dönemdeki geliri bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 artarak 3,4 milyar dolar oldu.

2018 için umutlular

Şirketin hissedarlara gönderdiği mektupta, zarara rağmen 2018'in iyi bir yıl olacağı ve Model 3 üretiminde önemli bir aşama kaydediği ifade edildi.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, bu yılın ikinci çeyreğinin sonuna dek haftada 5 bin araç üretmeyi planladıklarını söylemişti, ancak şirketin hedefin çok gerisinde kalması hissedarlar arasında endişe yaratmıştı. 

Kaynak: Fortune

Etiketler: zarar, tesla
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