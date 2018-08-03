Tesla'dan 710 milyon dolarlık tarihi zarar

Model 3 aracının üretimine ara veren ve hisseleri son dönemde hızla düşen Tesla'nın zararı, beklentilerin ötesine geçti. Açıklama sonrasında Tesla hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Bu, şirketin tarihinde çeyrek dönemde yaşadığı en büyük zarar oldu.

Öte yandan şirketin aynı dönemdeki geliri bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 artarak 3,4 milyar dolar oldu.

2018 için umutlular

Şirketin hissedarlara gönderdiği mektupta, zarara rağmen 2018'in iyi bir yıl olacağı ve Model 3 üretiminde önemli bir aşama kaydediği ifade edildi.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, bu yılın ikinci çeyreğinin sonuna dek haftada 5 bin araç üretmeyi planladıklarını söylemişti, ancak şirketin hedefin çok gerisinde kalması hissedarlar arasında endişe yaratmıştı.

Kaynak: Fortune