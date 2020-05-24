TÜBİTAK, "Teknogirişim Sermayesi Desteği" programıyla yeni fikirleri olan girişimcilere destek verecek.

Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı projeleri, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri süresince desteklenecek.

Akıllı ulaşım, enerji, sağlık ve tarım projelerine destek verilecek. Akıllı ulaşımda insansız araçlar öne çıkarken, enerjide, akıllı binalar ve atıktan enerji, sağlıkta ilaç ve kozmetik çalışmaları, tarımda ise bitki sağlığı ve gıda güvenliğine yönelik projeler desteklenecek.

Proje bütçesi için üst sınır belirlenmedi. Başvuru ve girişimci adayı sayısı dikkate alınarak belirlenecek. Desteğin yüzde 75, yüzde 90 veya yüzde 100 oranında sağlanması planlanıyor. Destek süresi en fazla 2 yıl olacak.

Programa başvuruda bulunmak için lisans mezunu olmak gerekiyor. Başvurularsa 1 Haziran'a kadar alınacak. Destek ödemelerine 1 Ağustos'tan itibaren başlanacak