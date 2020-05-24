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Bakan Albayrak: İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ihracatının ithalata bağımlı olduğu yaklaşımının temelsiz olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD), ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasıyla ilgili, Twitter hesabından yaptığı açıklama yaptı.
Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz."
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