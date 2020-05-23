Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Çağatay Özdoğru, koronavirüs salgını sonrası, Türkiye-Fransa ekonomik ilişkilerini ve salgın sürecinin oluşturduğu etkiyi değerlendirdi.

Salgın sonrası Türkiye'de yapılacak yatırım ve üretime yönelik Fransa tarafından artan bir ilgi olduğuna dikkat çeken Özdoğru, "Türkiye’nin önümüzdeki dönemde önemli bir yatırım ve üretim merkezi olacağını düşünüyorum. Konuyla ilgili olarak, Fransızlarda artan bir ilgi olduğunu gözlemlemek mümkün" dedi.

"Türkiye-Fransa ilişkileri köklü bir tarihi geçmişe dayanıyor"

İki ülkenin köklü tarihi ve ekonomik ilişkilere sahip olduğunu anlatan Özdoğru, "Türkiye-Fransa ilişkileri beş asırlık köklü bir tarihi geçmişe dayanıyor. Avrupa’daki en yoğun Türk nüfuslarından birine sahip olan Fransa, ticari ve ekonomik ortağımız olmasının yanı sıra önemli bir müttefikimiz. DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi olarak, ikili ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla önemli bir platform oluşturduğumuza inanıyorum" dedi.

Özdoğru, salgının Fransız ekonomisi üzerinde ciddi etki yarattığını belirterek, şunları söyledi:

"COVID-19 salgınıyla birlikte, Fransa’da birçok sektörün etkilendiğini görüyoruz. Net ekonomik etkileri değerlendirmek için Fransız hükümetinin 110 milyar euroluk destek paketini, farklı sektörlerde uygulamaya geçirmesini beklemek yararlı olacaktır."

Yardım paketleri olumlu bir etki oluşturdu

Türkiye tarafından gönderilen tıbbi yardım paketlerinin ikili ilişkiler üzerinde olumlu bir etki oluşturduğuna vurgu yapan Özdoğru, "Bildiğiniz üzere, COVID-19 ile mücadeleye yönelik Türkiye’nin Fransa’ya gönderdiği yardım paketleri, Fransa kamuoyunda olumlu bir etki yarattı. Ülkemizin bu konuda gösterdiği hassasiyetin, ikili ilişkilerimizi gelecek dönemde daha da iyi bir noktaya taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı 7. ülke

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ile Fransa arasında 2018 yılında 12,4 milyar euro olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmi, 2019 yılında 13,9 milyar euroya yükseldi. Bunun 7,6 milyar eurosunu Türkiye'den yapılan ihracat oluştururken, 6,3 milyar euro Fransa'dan Türkiye'ye ithalat gerçekleştirildi.

Fransa, Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca Fransa, geçen yıl Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı 7'nci ülke olarak kayıtlara geçti.

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Fransa'da, 360 bini aşkın çifte vatandaş olmak üzere 800 bin civarında Türk yaşıyor.

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,8 oranında küçüldüğü ve bu tarihi gelişmenin 1949 yılından bu yana kaydedilen en düşük çeyrek dönem Gayrisafi Yurt İçi Hasıla göstergesi olduğu belirtiliyor.