Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine ve USHAŞ'a, sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelecek hasta ve yakınlarına yönelik tedbirleri içeren yeni bir yazı gönderdi.

Tedavi için Türkiye'yi seçen hastalar ile refakatçileri sadece hava veya kara yoluyla değil, Mersin Taşucu Limanı ve Sakarya Karasu Limanı'ndan da ülkeye giriş yapabilecek.

Mevcut hava yolu giriş noktalarına İzmir Adnan Menderes ve Adana Havalimanları da dahil olacak.

Yurt dışından gelecek hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelerde, bilgisayarlı tomografi, MR, ve üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunması şartı aranmayacak.