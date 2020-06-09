Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hububat hasadı sürerken, çiftçileri anız yangıları endişelendirdi. Son olarak Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Doruklu köyünde çıkan anız yangını, buğday ekili bin 500 dönümlük alana sıçradı.

Yangında, arazideki buğday küle dönerken, çiftçilerin bir yıllık emeği de heba oldu. Tarlanın ortaklarından İskan Solmaz, mağdur olduklarını belirterek, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Anız yangınlarının ekili alanlara sıçramasının çiftçileri mağdur ettiğini söyleyen Ziraat Yüksek Mühendisi Serdar Çoban, bir sigara izmaritiyle çiftçinin emeğinin yok olduğunu söyledi.

Çoban, anız yangınlarının kara yolunda seyahat edenlerin araçlarından attıkları sigara izmaritinden kaynaklandığını anlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaklaşık bin 500 dönüm arazi yandığını anlatan Çoban, " Bunun çok sebebi olabilir. Kara yolunda seyahat edenlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Araçlarından atılan sigara izmariti çiftçinin ve ülke ekonomisinin kaybına neden oluyor. Sonuçta hem milli bir kayıp hem ekosistemde bir kayıp hem de çevresel bir kayıp. Toprağın oluşumunda yararlı, zararlı bütün bakterileri yok edecek bir kayıp. Anız yangınlarının aynı zamanda hayvanların da telef olmasına neden olduğunu da unutmayalım" dedi.