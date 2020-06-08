Brüksel Zaventem Havalimanı'nda faaliyet gösteren Swissport firması, operasyonların sonlandırılacağını duyurdu.

Açıklamada, firmanın Belçika'daki yer hizmetlerinden yıllardır zarar ettiği, son dönemde gelecek beklentilerinin de olumsuz olduğu kaydedildi.

Firmanın, havacılık sektörünün içinde bulunduğu zorlu dönemde mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle iflas başvurusu kararı alındığı belirtildi.