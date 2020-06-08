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Brüksel Havalimanı'ndaki yer hizmetleri firmasından iflas kararı
[Fotoğraf: Reuters]
Brüksel Havalimanı'nda yer hizmetleri sunan ve yaklaşık bin 500 kişiyi istihdam eden Swissport Belçika, iflas başvurusunda bulunacağını bildirdi.
Brüksel Zaventem Havalimanı'nda faaliyet gösteren Swissport firması, operasyonların sonlandırılacağını duyurdu.
Açıklamada, firmanın Belçika'daki yer hizmetlerinden yıllardır zarar ettiği, son dönemde gelecek beklentilerinin de olumsuz olduğu kaydedildi.
Firmanın, havacılık sektörünün içinde bulunduğu zorlu dönemde mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle iflas başvurusu kararı alındığı belirtildi.
Etiketler: swissport belçika Belçika brüksel havalimanıSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 18:19
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