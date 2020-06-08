Başkent Brüksel'deki Hicret Camii'nde Müslümanlar, vakit namazlarını cemaatle kıldı.

Girişte ellerini dezenfekte eden cemaat, camide 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu ve evden getirdikleri seccadelerle namazı eda etti.

[Fotoğraf: AA]

Hükümet, ülkede salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla COVID-19 önlemlerini gevşeterek, 8 Haziran'dan itibaren üçüncü aşamaya geçileceğini duyurmuştu.

Brüksel'deki Belçika Diyanet Vakfı'na bağlı Fatih Camii de yarından itibaren belirli kurallar çerçevesinde açılacak. Dini hizmet ve törenler 100 kişiyi geçmeyecek şekilde başlatılırken, kişi sayısı 1 Temmuz'da 200'e çıkarılacak.