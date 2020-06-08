Haber Giriş: Kaynak: AA
Belçika'da bazı camiler yeniden ibadete açıldı
[Fotoğraf: AA]
Belçika'da koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde toplu ibadete ara verilen camilerin bir kısmı yeniden açıldı.
Başkent Brüksel'deki Hicret Camii'nde Müslümanlar, vakit namazlarını cemaatle kıldı.
Girişte ellerini dezenfekte eden cemaat, camide 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu ve evden getirdikleri seccadelerle namazı eda etti.
[Fotoğraf: AA]
Hükümet, ülkede salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla COVID-19 önlemlerini gevşeterek, 8 Haziran'dan itibaren üçüncü aşamaya geçileceğini duyurmuştu.
Brüksel'deki Belçika Diyanet Vakfı'na bağlı Fatih Camii de yarından itibaren belirli kurallar çerçevesinde açılacak. Dini hizmet ve törenler 100 kişiyi geçmeyecek şekilde başlatılırken, kişi sayısı 1 Temmuz'da 200'e çıkarılacak.
Etiketler: Belçika belçikada camiler camide koronavirüs önlemiSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 18:16
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