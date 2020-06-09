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Hazine Bakanlığı Euroclear Bank ile anlaştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet içi borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi konusunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata vardı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varıldığı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Euroclear Bank saklama özelliğiyle yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır."
Etiketler: son dakika hazine ve maliye bakanlığı Euroclear BankSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 09:46
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