Açık 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.07.2025 06:19

TCMB'nin rezerv varlıkları 166,2 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 1,1 artarak 166,2 milyar dolar oldu.

TCMB'nin rezerv varlıkları 166,2 milyar dolara çıktı
[Fotograf: AA]

TCMB tarafından, 11 Temmuz haftasına ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, geçen hafta yüzde 1,1 artarak 166,2 milyar dolara çıktı. Söz konusu haftada döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 2,5 artarak 73,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,1 artarak 84,7 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,4 azalarak 7,7 milyar dolar oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 düşüşle 121,3 milyar dolara, önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri de yüzde 1,5 azalarak 61,8 milyar dolara indi.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalarak 59,5 milyar dolara geriledi. Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın başvuru tarihleri belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:12
OpenAI, karmaşık görevleri yerine getiren yeni ChatGPT 'ajan'ını tanıttı
07:02
Eğitilmiş köpekler Parkinson hastalığını yüzde 98 doğrulukla tespit etti
06:59
İnsanlı Mars görevine zemin hazırlayabilir: M-MATISSE görevi yolda
06:57
Güneş Sistemi'nin kıyısında garip bir ‘fosil dünya’ keşfedildi
06:50
Trump'a teşhis konulan kronik venöz yetmezlik nedir?
06:39
Türkiye'nin iki ürünü daha AB tescili yolunda
Emine Erdoğan Anadolu Selçuklu Sergisi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan Anadolu Selçuklu Sergisi'ni ziyaret etti
FOTO FOKUS
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ