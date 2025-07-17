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Ekonomi
AA 17.07.2025 22:45

Bakan Bayraktar: Dünyanın en modern ilk dört enerji filosu arasındaki yerimizi alıyoruz

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin, enerji filosuna katılacak 2 yeni nesil derin deniz sondaj gemisiyle dünyanın en modern ilk dört enerji filosu arasında yer alacağını açıkladı.

Bakan Bayraktar: Dünyanın en modern ilk dört enerji filosu arasındaki yerimizi alıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı filoya katılacak yeni gemilere ilişkin sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, enerji filosunun sadece sayıca değil, nitelik açısından da güçlendiğine dikkati çekti.

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Filomuz büyüyor, Mavi Vatan'daki gücümüz artıyor. İkiz özelliklere sahip, yüksek teknolojiyle donatılmış 2 yeni nesil derin deniz sondaj gemisini enerji filomuza katıyoruz. Bu önemli adımla derin denizlerdeki varlığımızı daha da güçlendiriyor, keşif ve üretim kapasitemizi genişletiyoruz; Karadeniz ve ötesi için yeni ufuklar açıyoruz. Bu yeni takviyelerle, Türkiye olarak dünyanın en modern ilk dört enerji filosu arasındaki yerimizi alıyoruz. Filomuz artık sadece sayıca değil, teknoloji, kapasite ve operasyonel etkinlik açısından da dünya çapında bir seviyeye ulaştı. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda, kararlılıkla ilerliyoruz. Milletimize hayırlı olsun."

Paylaşımda yer alan videoda, Türkiye'nin 6 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle dünyada 4'üncü sıraya yükseldiği bilgisi de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin mevcut durumda 4 olan derin deniz sondaj gemisi sayısının 6'ya çıkarılacağını açıkladı.

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Enerji Alparslan Bayraktar Sondaj
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