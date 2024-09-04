TCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında, dün, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari tarafından Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde mutabakat zaptına imza atıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.