Az Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 04.09.2024 11:06

TCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında, dün, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari tarafından Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde mutabakat zaptına imza atıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

 

ETİKETLER
Merkez Bankası Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
AB’de milyar dolarlık soru: Otomotivde ek süre verilecek mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Sivas Kongresi" mesajı
12:31
THY 18 Aralık'ta Şili uçuşlarına başlıyor
12:27
Brezilya Devlet Başkanı Lula: Dünya, Elon Musk'a tahammül etmek zorunda değil
12:25
Filistin'in AB nezdindeki temsilcisi Atieh: AB İsrail'e yaptırım uygulamalı
12:18
Soykırımcı İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
12:16
Vali Gül: İstanbul'daki okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi
İsrail saldırısında evi yıkılan Gazzeli öğretmen, kurduğu çadır okulda öğrencilere ders veriyor
İsrail saldırısında evi yıkılan Gazzeli öğretmen, kurduğu çadır okulda öğrencilere ders veriyor
FOTO FOKUS
Vaniköy'deki kaçak inşaat yıkılıyor
Vaniköy'deki kaçak inşaat yıkılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ