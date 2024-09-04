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Ekonomi
AA 04.09.2024 10:13

Borsa güne 9.929 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,92 düşüşle 9.929,83 puandan başladı.

Borsa güne 9.929 puandan başladı
[Fotograf: AA]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,97 puan ve yüzde 0,92 azalışla 9.929,83 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en çok gerileyen yüzde 1,43 ile iletişim oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kaybıyla 10.021,80 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını yeniden canlandırmasıyla satış baskısı derinleşirken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılsa da, ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk algısının ciddi şekilde yükselmesine neden oldu.

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