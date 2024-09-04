Brent petrolün varil fiyatı 73,38 dolar

Dün 77,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 azalarak 73,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 69,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Libya'da petrol üretiminin askıya alınmasına ilişkin kararın değişebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla geriledi.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, Merkez Bankası'nın yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 26 Ağustos'ta tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini, üretimin ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirmişti.

Libya Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün ilgili taraflar arasında Merkez Bankası krizinin çözümüne yönelik ilk tur müzakerelerin yapıldığını duyurdu.

UNSMIL'nin açıklamasında, katılımcıların, Merkez Bankası'nı çevreleyen krizi çözmenin ve Libyalıların ve uluslararası ortakların kuruma olan güvenini yeniden tesis etmenin yolları konusunda önemli fikir birliğine vardıkları kaydedildi.

Söz konusu uzlaşmalar, piyasa oyuncularının olası arz sıkıntılarına ilişkin endişelerini hafifleterek aşağı yönlü fiyat hareketlerini destekledi.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ülkenin resesyona gidebileceği öngörülerini destekleyerek fiyatların gerilemesine sebep oldu.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 47,2'ye çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı. S&P Global'in imalat sektörü PMI verisi de ağustosta 47,9 ile tahminlerin hafif altında gerçekleşti.

İmalat sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösteren PMI verileri sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 9 baz puan azalışla yüzde 4,83'ün altına indi.

Brent petrolde teknik olarak 76,37 ile 78,98 dolar aralığının direnç, 72,33 ile 70,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.