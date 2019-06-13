Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Kümes Hayvancılığı Üretimi, Nisan 2019" verilerini açıkladı.

Verilere göre, kesilen tavuk sayısı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azaldı ve 100 milyon oldu.

Tavuk yumurtası üretimi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı ve 1,6 milyara yükseldi.

Kesilen hindi sayısı ise 451 bin adetle bir önceki aya göre yüzde 7,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azaldı.

Tavuk eti üretimi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise, yüzde 6,5 azalarak 179 bin 39 ton oldu.

Nisan ayında hindi eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 5 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 azaldı ve 4 bin 560 ton oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 düştü.

Kaynak: DHA