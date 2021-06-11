Her yıl binlerce kişi sahte tatil sitelerinin kurbanı oluyor. Uzmanlar vatandaşları internetten yaptıkları rezervasyonlar konusunda uyarıyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say, sahte siteler hakkında şöyle konuşuyor:

"Bu siteler, gerçekte inanılmaması gerekecek kadar iyi bir teklifle geliyorlar. Bu tarzdaki saldırılarda yüzde 80 indirim, yüzde 90 indirim gibi ödül oluyor. Sizin düşünmeden karar vermenizi sağlayacak bir takım aksiyon almanızı yönlendirmeye çalışıyorlar."

Normalleşmeyle birlikte tatil rezervasyonları arttı. Bu durum dolandırıcıları da harekete geçirdi.

"Rezervasyon yapmadan önce siteleri araştırın"

Uzmanlar, tuzağa düşmemek için, dolandırıcılık önleme yazılımlarının kullanılması gerektiğini vurguluyor.

Gökhan Say, vatandaşları bu tarz web siteleri konusunda uyarıyor:

"Bir şey gerçekten fazla iyiyse ve çok kısa süre verildiyse bir dakika burada bir şey var demeleri lazım. Muhakkak internette veya sosyal medyada bu siteleri araştırmaları lazım. Her web sitesi adresine tıklamasınlar çok emin olmadan."

Uzmanlar tanınmış, güvenilir kaynaklardan rezervasyon yaptırılmasını tavsiye ediyor.