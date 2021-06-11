Türk lirası hafta başından bu yana dolar karşısında değer kazanıyor. Dolar kuru 11 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Gün içinde 8,28 seviyesine kadar çekildi.

Altın fiyatlarındaki düşüşün ise altın yatırımcısına alım fırsatı getirdiği belirtiliyor

Peki Türk lirasındaki değer kazancının sebebi ne?

"Biden-Erdoğan görüşmesi piyasalara olumlu yansıyor"

Altın ve Para Piyasa Uzmanı İslam Memiş, "Uluslararası piyasalarda doların itibarı zayıflıyor. Yurt içi piyasalarda da teknik olarak bir satış baskısı hakimdi. İyimser beklentiler var. Özellikle Biden ve Sayın Cumhurbaşkanı trafiğinin olumlu geçmesi fiyatlanıyor piyasalarda" değerlendirmesinde bulundu.

Gram altında yön ne olur?

Uzmanlar Türk lirasındaki değer artışlarının önümüzdeki aylarda da sürmesini bekliyor.

Yurt içinde altın fiyatlarında ise düşüş yaşanıyor. Gram altın gün içerisinde en düşük 506 liraya kadar geriledi.

İslam Memiş, "Altının gram fiyatındaki düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Özellikle bu seviyelerin altın borcu olan, düğün yapacak olan, altına yatırım yapacak olan vatandaşlara bir alım fırsatı verdiğini tahmin ediyorum" dedi.

Uzmanlar altın fiyatlarında 540 liranın test edileceğini öngörüyor. Altın satacaklar için panik yapmama uyarısında bulunuyor.