Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ayının sonundan itibaren ekilmesi gereken sarımsak tohumları, bu yıl kuraklık endişesi nedeniyle ocak ayının sonunda toprakla buluşturuldu.

Üreticiler erken ektikleri sarımsakta rekolte kaybı endişesi yaşarken, etkili olan yağışların ardından endişe yerini artış beklentisine bıraktı.

Temmuzun ilk haftası itibarıyla hasadına başlanan sarımsakta geçen yıl 27 bin ton civarında gerçekleşen rekoltenin bu yıl 30 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Takip sistemiyle izlendi

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü sarımsağının değerine değer katmak için Avrupa Birliği nezdinde tescil alındığını söyledi.

Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi'ni de bu yıl devreye aldıklarını anlatan Çatal, "Bu sene rekoltemizin 30 bin tonlara çıkacağına inanıyoruz. Tabii bu ilk başta 35 bin ton olabilir ama kuruduğu zaman 28 ila 30 ton arasına düşebilir. Fiyatların da öyle uçuk olmayacağını ama çiftçimizi de kurtaracak, kar edecek şekilde bir miktara çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Tadı ve aromasıyla ayrılıyor

Taşköprü sarımsağının tadı ve aromasıyla diğer sarımsaklardan ayrıldığını söyleyen Çatal, şöyle konuştu:

"Diğer sarımsaklardan daha fazla fiyatlanacağına eminiz. Çiftçimizin emeğinin karşılığını almak istiyoruz. Bu sene inşallah Avrupa coğrafi işaretimizle beraber yurt dışı ihracatımızın da çoğalacağını düşünüyoruz. 30 bini 50 bin ton yaparak ihracata da güçlü katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Taşköprü'de 4 bin çiftçi sarımsaktan ekmek yiyor. Avrupa coğrafi işaretimizle bunu 5 bin çiftçiye çıkarıp rekoltenin artmasını öngörüyoruz. İhracata da can vereceğine inanıyoruz."