Türkiye ile Libya arasında Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşması sonrası ülkeler arası askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler gelişmeye devam ediyor.

Özellikle şubatta geçici hükümetin görevi devralması sonrasında ülkeler arası ekonomik ilişkiler hızlanırken, bu gelişmeler Türkiye'nin ihracatına da olumlu yansıdı.

Libya'ya ihracat artışı

Türkiye'nin genel ihracatı, yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 105 milyar dolara ulaşırken, bu rakam Libya özelinde neredeyse iki kat yüksek gerçekleşti.

Türkiye'den Libya'ya yapılan ihracat ocak-haziran döneminde yüzde 72,3'lük artışla 1 milyar 195 milyon dolar oldu.

Haziran ihracatı yüzde 103 arttı

Söz konusu ihracat artışı haziranda daha da yüksek rakamları gördü. Haziran ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 103,2 artışla 213 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında ihracatta ürün bazında mücevher, yaş meyve ve sebze, fındık ve mamulleri, çimento ve seramik, kuru meyve ve mamulleri, tekstil ve ham maddeleri ile madencilik ürünlerinde ciddi artış yaşandı.