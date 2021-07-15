Koronavirüs kapsamında uygulanan tedbirler sonucunda, yüzde 1 gerileyen küresel elektrik talebinde ekonomik toparlanmayla bu yıl yüzde 5, gelecek yıl ise yüzde 4 büyüme bekleniyor.

Küresel elektrik talebindeki büyüme ağırlıklı olarak Asya Pasifik bölgesinden kaynaklanırken, ülke bazında Çin ve Hindistan öne çıkıyor.

Elektrik talebindeki artışa karşılık, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin bu yıl ve 2022'de güçlü büyüme göstermesi öngörülüyor. Bu kapsamda, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin bu yıl yüzde 8, gelecek yıl ise yüzde 6'nın üzerinde artacağı bekleniyor.

Bu güçlü büyümeye rağmen yenilenebilir kaynakların küresel elektrik talebindeki artışın yaklaşık yarısını karşılayabileceği tahmin ediliyor.

Kömürden elektrik üretimi artıyor

Elektrik talebindeki büyümenin bu yıl yüzde 45, 2022'de ise yüzde 40'ının fosil yakıtlardan, kalan kısmın ise nükleerden karşılanacağı hesaplanıyor.

Son 2 yıldır gerileyen elektrik sektörü kaynaklı küresel karbon emisyonlarının büyüme sonucunda bu yıl yüzde 3,5 ve 2022'de yüzde 2,5 artarak rekor seviyeye ulaşma riski bulunuyor.

İklim kriziyle mücadele kapsamında 2020-2025 döneminde elektrik sektörü kaynaklı emisyonların yüzde 75 azalması için kömür kaynaklı elektrik üretiminin her yıl yüzde 6 düşmesi gerekiyor.

Ancak bu yıl kömürden elektrik üretiminin yüzde 5, 2022'de ise yüzde 3 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.