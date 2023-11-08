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Ekonomi
AA 08.11.2023 11:56

TARİŞ, zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirledi

TARİŞ, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirledi.

TARİŞ, zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirledi

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, ürün alım fiyatının üreticinin alın terinin karşılığını alabilmesi ve ürünün değerini bulması açısından önemli olduğunu söyledi.

Açıkladıkları fiyatın piyasada belirleyici olacağını belirten Sürek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz sezonda kaliteli ve gerçek zeytinyağına ulaşmak herkes için büyük önem taşıyacaktır. Her zaman olduğu gibi Birliğimizin en önemli hedefi üreticiden aldığı kaliteli zeytinyağını güvenli şekilde tüketiciyle buluşturmaktır. Sezon içinde piyasa hareketlerini ve fiyat gelişmelerini izleyerek gerekirse yeni düzenlemeler yapacağız."

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