2022 Yılı Yatırım Programı'ndan derlenen bilgiye göre, tarım sektörü yatırımlarına bu yıl 18 milyar 607 milyon 5 bin liralık ödenek ayrıldı. Söz konusu tutar, geçen yıl yaklaşık 12 milyar liraydı.

Ayrılan kaynağın yaklaşık 15 milyar 510 milyon lirası devam eden projelerde, 2 milyar 845 milyon lirası yeni projelerde ve 251,6 milyon lirası etüt projelerinde kullanılacak.

Tarım sektörü yatırımlarında en yüksek payı 11,5 milyar lirayla sulama aldı. Bu alanda gerçekleştirilecek 198 projeden 190'ı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Bu alanda depolama, iletim tüneli, sulama, ıslah ve taşkın projeleri öne çıktı.

Sulama yatırımlarını 4 milyar 44 milyon lira ödenekle ormancılık izledi. Bu alanda 21 proje yer alıyor. Bu projelerin 18'ini, 4 milyar 37 milyon liralık yatırım tutarıyla Orman Genel Müdürlüğü yapacak. Ormancılık yatırımlarında, uçak ve helikopter hangarı, haberleşme sistemi, yangın önleme tesisi, ağaçlandırma, ormanların rehabilitasyonu ve fidan bakımı gibi projeler dikkati çekti.

Arazi toplulaştırma projeleri devam edecek

Bitkisel üretime bu yıl 2 milyar 432 milyon lira ödenek ayrıldı. Arazi toplulaştırması ve program destekleri gibi alanlarda 55 proje yer alırken bunların 23'ünü Tarım ve Orman Bakanlığı üstlenecek. 23 proje yaklaşık 1 milyar liralık ödenekle tamamlanacak.

Hayvancılık alanında 14 proje için 480,8 milyon lira yatırım yapılması öngörüldü. Bu alanda 9 proje yine Bakanlık tarafından yürütülecek.

Su ürünleri alanında da 132,8 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek. Bu alandaki 10 projenin 5'i Tarım ve Orman Bakanlığı, 5'i ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek. Hayvancılık ve su ürünleri alanlarında bakım ve yenileme projeler öne çıkıyor.