Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Geçtiğimiz yılı sektör olarak oldukça iyi bir konumda kapadık. Hedefimiz yeni yılda da ihracatımızın yukarı yönlü ivmesini devam ettirmek.” ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında Türkiye ihracatı 225,4 milyar dolar olurken, sektör ihracatı aynı dönemde 10,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aralık 2021'de 981 milyon dolarlık ihracat ile geçen seneye göre yüzde 50 artış sağlayan sektör, Türkiye’nin genel ihracatından ise yüzde 4,7 pay aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Geçtiğimiz yılı sektör olarak oldukça iyi bir konumda kapadık. Hedefimiz yeni yılda da ihracatımızın yukarı yönlü ivmesini devam ettirmek.” ifadelerini kullandı.

Tecdelioğlu, sektörün aralık ayında 981 milyon dolarlık ihracat ile geçen seneye göre yüzde 50 artış sağladığını, 2021 yılında sektör ihracatının değer olarak yüzde 34 artışla 10,6 milyar dolara ulaştığını anımsattı.

Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında 1,1 milyar dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 632 milyon dolar ile Irak ikinci, 437 milyon dolar ile ABD ise üçüncü sırada yer aldığını belirten Tecdelioğlu, "STA sonrası Birleşik Krallık’a değerde yüzde 30, miktarda ise yüzde 40 oranında bir ihracat artışı gerçekleşti.” değerlendirmesinde bulundu.

Tecdelioğlu şunları aktardı:

“Sektörümüzün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız 2021 Aralık ayı itibarıyla bir önceki seneye göre yüzde 15 artarak 340 milyon dolar olarak gerçekleşti. Diğer Avrupa ülkelerine bir önceki seneye göre yüzde 29 artışla 2 milyar dolar ve Yakın, Orta Doğu Asya’ya yüzde 18 artışla 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.”

En fazla ihracat İstanbul’dan

Tecdelioğlu, alt sektörlerin ihracat rakamlarına değinerek, “2021 yılında hırdavat alt sektör ihracatında bağlantı elemanları ürün grubu 2,3 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Bağlantı elemanları sektörünü, kimyasal ürünler (boya, boya pigmentleri, vernik vb.) 2 milyar dolar, el aletleri ürün grubu 1,7 milyar dolar, kilit ve aksesuarları 1,2 milyar dolar ile takip etti.” ifadelerini kullandı.

Hırdavat sektöründe en fazla ihracat yapılan illere ilişkin Tecdelioğlu, iller arasında 5,1 milyar dolar ile İstanbul birinci, 884 milyon dolar ile İzmir ikinci ve 822 milyon dolar ile Bursa üçüncü sırada yer aldığını, ilk 10 il ihracatının toplamının, toplam ihracatın yüzde 86’sını oluşturduğunu, toplam ihracatın da yüzde 48’inin sadece İstanbul’dan gerçekleştiğini kaydetti.