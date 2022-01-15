Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, C Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi. Söz konusu karar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.