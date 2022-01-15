Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
BDDK, C Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti
[Fotoğraf: AA]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, C Faktoring'in talebi doğrultusunda, şirketin faaliyet iznini iptal etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, C Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi. Söz konusu karar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.
Etiketler: BDDK
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