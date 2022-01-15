Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 08:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 20 Ocak Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te ocak ayı faiz kararı açıklanacak.
Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.
Etiketler: Merkez Bankası Faiz Son Dakika
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