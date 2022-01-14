Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2021 yılının üçüncü çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,1, 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 9,2 yükseldi.

Aynı dönemde konut fiyatları Euro Bölgesi'nde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,3, yıllık bazda ise yüzde 8,8 arttı.

En fazla artış Çekya'da

AB üyesi ülkeler arasında, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 22 ile Çekya'da, yüzde 18,9 ile Litvanya'da, yüzde 17,3 ile Estonya’da ve yüzde 16,8 ile de Hollanda’da gerçekleşti.

Konut fiyatları, Almanya'da yüzde 12, Fransa'da yüzde 7,1, İtalya ve İspanya'da yüzde 4,2 ve Belçika'da yüzde 8,2 arttı.

Söz konusu dönemde konut fiyatları, hiçbir AB ülkesinde düşüş göstermedi.