Tarımsal girişime 188 milyon avro hibe desteği

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, TKDK’nın, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı kapsamında, hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar birçok sektörde girişimcilere hibe desteği sağladığını anımsattı.

IPARD Programı’nın 2011 yılından beri uygulandığını belirten Yumaklı, bu kapsamda bugüne kadar 25 bin 845 tesis ve projeye toplam 1,9 milyar avro hibe desteği verildiğinin altını çizdi. Bu hibeler vesilesiyle yaklaşık 4 milyar avro tutarında yatırımın ülkeye kazandırıldığına ve 100 bini aşkın kişiye de istihdam sağlandığına dikkati çeken Yumaklı, şu bilgileri aktardı:

“Türkiye, IPARD I ve IPARD II Programları fon kullanım oranlarının başarısı bakımından AB’ye aday ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. IPARD kapsamında en fazla desteklenen projelerin sektörel dağılımı; 13 bin 312 proje ile bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi işlenmesi ve pazarlanması, 2 bin 832 proje ile arıcılık, bin 601 proje ile süt üreten tarımsal işletmeler, bin 305 proje ile kırmızı et üreten tarımsal işletmeler ve bin 290 proje ile yenilenebilir enerji tesisleri şeklinde sıralanıyor.

Türkiye ve AB arasında yapılan görüşmeler neticesinde geçen yıl uygulanmaya başlanan IPARD III Programı’nın coğrafi kapsamı ise genişletilerek 42 ilden 81 ile yaygınlaştırılmıştı. Bu program döneminde Türkiye’nin ulusal katkı oranı yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltilmek suretiyle, 2024’ten itibaren yedi yıl süreyle uygulanacak olan IPARD-III Programı’nın toplam bütçesi 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarılmıştı.

Yine bu Program döneminde, başvuru inceleme süreçlerinin hızlandırılması ve girişimcilere kolaylık sağlanması amacıyla ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlanmış ve geçen yıl mart ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılmıştı.”

5 bin- 3 milyon avro aralığında hibe desteği sağlanıyor

Yumaklı, IPARD III Programı’nın 2024 tüm başvuru çağrı ilanlarının, kamuoyuna duyurulan yıllık çağrı takvimi doğrultusunda tamamlandığını vurguladı.

IPARD III Programı kapsamında yatırımlara yüzde 50-75 oranlarında hibe destek sağlandığına işaret eden Yumaklı, “Desteklenen sektöre göre değişmekle birlikte desteklenecek projelerin bütçe sınırları ise 5 bin avro ile 3 milyon avro arasında değişiklik gösteriyor. TKDK tarafından kadınların ve gençlerin tarım ve kırsal alanlarda daha etkin bir şekilde yer almasını teşvik etmek ve bu kesimin ülkeye sağlayacağı ekonomik katkıyı artırmak amacıyla pozitif ayrımcılık da uygulanıyor. Bu minvalde, kadın ve gençlerin yatırımlarını öne çıkarmak için proje seçiminde ilave puan veriliyor. Genç yatırımcılar (40 yaş altı) için ek hibe oranı sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

2025 yılında 188 milyon avro IPARD hibe desteği

Başvuru sahiplerinin projelerinin ön hazırlıklarını rahatça yapabilmeleri amacıyla TKDK tarafından 2025’te çıkılacak hibe çağrı ilanlarına ilişkin ‘IPARD III Programı 2025 Yılı Çağrı Takvimi’nin yayımlandığını bildiren Bakan Yumaklı, bu kapsamda 2025 içerisinde toplam 188 milyon avro tutarında hibe desteği için 5 farklı kategoriden başvuru çağrı ilanına çıkılacağına dikkati çekti.

Yumaklı, çağrı ilanı takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“İlk olarak LEADER Yaklaşımı- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması tedbiri kapsamında nisan ayında çağrı ilanı yayımlanacak ve başvurular haziranda alınacak. Toplam destek bütçesi 50 milyon avro olacak. Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında haziranda ilana çıkılacak, temmuzda müracaatlar alınacak ve 42 milyon bütçe ayrılacak. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında ağustosta ilana çıkılıp eylülde müracaatlar alınacak ve 43 milyon avro bütçesi olacak.

Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım-Biyoçeşitlilik-Toy Kuşu Popülasyonunun Geliştirmesi kapsamında yine ağustosta ilana çıkılacak, eylül-şubat döneminde başvurular alınacak ve 3 milyon avro bütçe ayrılacak.

Son olarak Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar kapsamında ise eylülde ilana çıkılıp müracaatlar ekimde alınacak ve 50 milyon avro bütçesi olacak.

Böylelikle IPARD III Programı’nın sadece 2025 yılında çıkılacak bu çağrı dönemlerinde kırsal alanlarda yaklaşık 300 milyon avro tutarında yatırımın daha ülke ekonomisine kazandırılması ve binlerce kişiye de yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.”

Girişimcilere çağrı

IPARD I ve II Program dönemlerinde olduğu gibi IPARD III Programı kapsamında da çevrenin korunması ve hayvan refahının sağlanması gözetilerek tarım ve gıda sektörlerindeki işletmelerin modernize edileceğini kaydeden Yumaklı, şu değerlendirmeyi yaptı:

“AB standartlarında yeni tesisler ülkeye kazandırılacak, kırsal alanlardaki ekonomik faaliyetler çeşitlendirilerek yeni istihdam alanları oluşturulacak ve kırsal alanlarda sosyal kalkınma teşvik edilecek. Ülkemizin tarım-sanayi entegrasyonunun daha da gelişmesine, katma değeri yüksek üretim altyapısının güçlenmesine ve yeni istihdam alanları oluşmasına önemli katkılarda bulunacak olan toplam 188 milyon avro hibe bütçeli IPARD III Programı 2025 Yılı Çağrı Takvimi, üreticilerimize, girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun. ‘Bereketin yüzyılı’ vizyonuyla sürdürdüğümüz Türkiye Yüzyılı kırsal kalkınma hamlemiz, tüm hızıyla devam edecek.

81 ilimizdeki girişimcilerimizi çağrı takvimi kapsamında TKDK’nın İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerine başvuruda bulunmaya, kırsal kalkınma alanındaki gücümüze güç katmaya davet ediyorum".