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Ekonomi
TRT Haber 21.03.2024 10:06

Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta aylık yüzde 7,51, yıllık yüzde 45,11 artış gösterdi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi ocakta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini (Tarım-GFE) açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE'de ocakta bir önceki aya göre yüzde 7,51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,81 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 7,27, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 9,07 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,22, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 74,88 artış gerçekleşti.

Aylık ve yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup olan veteriner harcamalarında, aylık yüzde 29,35, yıllık ise yüzde 167,95 değişim gerçekleşti.

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