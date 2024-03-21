Hafif Kar Yağışlı 1.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.03.2024 09:45

BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi

Belirli katılımcılara bireysel emeklilik sisteminden (BES) çıkmadan nakit ihtiyaçlarına çözüm sunması amaçlanan kısmi çekiş uygulaması 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan "Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 26 Mart'ta başlaması planlanan kısmen ödeme yönetmeliği 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Birikimlerin yüzde 50'ye kadar olan kısmı alınabilecek

Kısmen ödeme uygulaması, BES katılımcısının belirlenen şartları sağlaması halinde eğitim, evlilik, konut alımı ve eğitim gibi hayatın önemli aşamalarında yeterli nakit paraya sahip olamadığı durumlarda sistemden çıkış yapmadan ve kazandığı haklarını kaybetmeden birikimlerinin yüzde 50'ye kadar olan kısmını alabilme imkanı sunuyor.

ETİKETLER
Bireysel Emeklilik Sistemi BES
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar pozitif seyir izliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Güney Kore, protestocu stajyer doktorların lisanslarını askıya alacak
10:40
AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
10:30
Ankara'da depo yangını
10:21
Seddülbahir Kalesi'nin restorasyon projesine ödül
10:33
Yaklaşık 400 milyon liralık doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
10:09
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Filistinli al-Durra ailesi, oruçlarını yıkılan evin enkazında açıyor
Filistinli al-Durra ailesi, oruçlarını yıkılan evin enkazında açıyor
FOTO FOKUS
65 yıllık bakkal zincir marketlere inat mahalle kültürünü yaşatıyor
65 yıllık bakkal zincir marketlere inat mahalle kültürünü yaşatıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ