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Ekonomi
TRT Haber 21.03.2024 00:01

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını bugün açıklayacak. Kurul, önceki toplantısında faiz oranını yüzde 45 düzeyinde sabit tutmuştu.

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Kurul, 22 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 45

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

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