Tarımsal girdi fiyat endeksi martta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE'de mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,16 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,08 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,15 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,10 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,53 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 55,87 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,31 artış ile veteriner harcamaları oldu.