Doğal gaz dağıtımına 15 milyar liralık yatırım yapıldı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 2024 Yılı Sektör Raporu'na göre, geçen yıl yapılan yatırımlarla 63 yeni yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanarak 81 ilde toplam sayı 909'a ulaştı.

Türkiye genelinde doğal gaz ulaştırılan nüfus 72,5 milyona yükselirken, doğal gaza erişim imkanı bulunan nüfus yüzde 85 olarak hesaplandı.

Doğal gaz abone sayısı 2024'te bir önceki yıla göre 1 milyonun üzerinde artarak 21,8 milyona çıktı. Türkiye, Avrupa'da en fazla doğal gaz abonesi olan 3. ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye'de en yüksek abone sayısına sahip şehir 5,7 milyonla İstanbul olurken, bu kenti 2 milyon aboneyle Ankara, 1,1 milyon aboneyle Bursa, 970 bin aboneyle İzmir ve 720 bin aboneyle Kocaeli takip etti. Abone sayısında en büyük artış işe 76 bin ile İstanbul, 60 bin ile İzmir ve 43 bin ile Gaziantep'te görüldü.

Dağıtım şebekesi geçen yıl yüzde 8,4 büyüdü

Doğal gaz dağıtım şirketlerince geçen yıl 15 milyar liralık şebeke ve iyileştirme yatırımı yapıldı.

Geçen yıl şirketler, 17 bin kilometre doğal gaz şebekesi yatırımı gerçekleştirdi. Geçen yıl yapılan şebeke yatırımları son beş yıllık dönemdeki ortalama yatırımın yüzde 30 üzerinde gerçekleşti.

Doğal gaz dağıtım şebekesi geçen yıl yüzde 8,4 büyüyerek 220 bin kilometreyi aştı. Türkiye'nin doğal gaz dağıtım şebekesi Avrupa'nın en uzun 5. şebekesi konumunda bulunuyor.

Doğal gaz tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 53 milyar metreküp olurken konut sanayi ve santrallerin doğal gaz tüketimi toplam tüketimin yüzde 86'sını oluşturdu.

Geçen yıl konutlarda tüketilen gaz miktarı bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 19 milyar metreküpe yükseldi ve doğal gaz tüketimi içerisinde konutların payı yüzde 36 oldu. Konutlarda tüketilen gazın yüzde 75'i ısınma amaçlı, geri kalan yüzde 25 ise pişirme ve sıcak su amaçlı kullanıldı.

Doğal gaz tüketiminin illere göre dağılımına bakıldığında 8,25 milyar metreküp ile İstanbul ilk sırada yer alırken onu 4,6 milyar metreküp ile Ankara ve 3,9 milyar metreküp ile Kocaeli izledi.

Sanayide tüketilen gaz miktarı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 13,4 milyar metreküp, elektrik üretimi amacıyla tüketilen doğal gaz miktarı ise yüzde 4 azalışla 13,5 milyar metreküp oldu.