Puslu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 21.12.2023 10:04

Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksinde ekimde aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 40,11 artış gerçekleşti.

Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin Tarımsal girdi fiyat endeksini (Tarım-GFE) açıkladı.

Buna göre Tarım-GFE'de, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,53 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,95, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,74 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 35,28, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 77,01 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 10,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 25,41 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 95,88 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,92 ile hayvan yemi ve yüzde 1,70 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 9,69 ile veteriner harcamaları ve yüzde 4,38 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup, yüzde 0,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.
 

ETİKETLER
Enflasyon Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Trafiğe kasımda 182 bin 301 aracın kaydı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:40
Brent petrolün varil fiyatı 79,67 dolar
10:40
İzmir'de suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı
10:35
Sosyal koruma harcamaları 2022'de 1,2 trilyonu aştı
10:31
Camını kırdığı otomobilden 2,5 milyon lira çaldı
10:26
Toyota 1,1 milyon aracını geri çağıracak
10:25
AB ülkeleri mali disiplin kurallarını güncellemede anlaştı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sis bulutuyla kaplandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sis bulutuyla kaplandı
FOTO FOKUS
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ